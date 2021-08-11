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«Я разлучница, которая разрушила семью»: Анна Миклош объяснила, почему ушла от первого мужа

Как отметила актриса, супруг заставил ее в молодости сделать аборт.

«Я разлучница, которая разрушила семью»: Анна Миклош объяснила, почему ушла от первого мужа
Анна Миклош. Фото: instagram.com/annamiklosh/

Актриса Анна Миклош в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ушла от своего первого мужа, которого зовут Сергей.

Анна Миклош с первым мужем
Анна Миклош с первым мужем. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я встретила Сергея, когда он был женат. У него было на тот момент двое детей. Я разлучница, которая разрушила семью. Вышла замуж за Сережу, когда была студенткой.

Семья у нас была, но неполная. Я очень хотела детей, и бог подарил мне ребенка, но ему не суждено было родиться. Причин было много. Мне говорили, что не время, что я учусь, у нас не было своего дома. Была и медицинская причина. Моя мама была эпилепсиком. Это самый ужасный поступок в жизни, который я сделала – аборт».

Анна Миклош

Как отметила актриса, потеря ребенка сказалась на их отношениях с Сергеем.

«Я долго не могла освободиться от этого чувства. Нельзя брать на себя ответственность и заставлять женщину делать аборт. Мы еще пять лет были вместе. У меня началась работа в кино. Мужу это не нравилось. Так все у нас и разладилось», — заявила Анна Миклош.

Напомним, что Анна Миклош прославилась по сериалу «Тамбовская волчица». Она сыграла главную роль Ольги Зарецкой.

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