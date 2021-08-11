«Я разлучница, которая разрушила семью»: Анна Миклош объяснила, почему ушла от первого мужа

«Я встретила Сергея, когда он был женат. У него было на тот момент двое детей. Я разлучница, которая разрушила семью. Вышла замуж за Сережу, когда была студенткой.

Семья у нас была, но неполная. Я очень хотела детей, и бог подарил мне ребенка, но ему не суждено было родиться. Причин было много. Мне говорили, что не время, что я учусь, у нас не было своего дома. Была и медицинская причина. Моя мама была эпилепсиком. Это самый ужасный поступок в жизни, который я сделала – аборт».

