«К сожалению, оценка судей субъективна»: Загитова вмешалась в скандал с гимнасткой Авериной

Как отметила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, главное, что наших ребят на играх поддерживала вся страна.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в женском одиночном разряде в корейском Пхенчхане Алина Загитова в Instagram разместила кадр с гимнастками Авериными – Диной и Ариной.

Как отметила фигуристка, все наши спортсмены на играх выступали под огромным давлением и напряжением. Все это ради попытки завоевать олимпийское золото. По словам Загитовой, спорт должен быть вне политики. Он должен объединять страны, народы и людей.

«Можно быстрее пробежать, выше прыгнуть, точнее выстрелить. К сожалению, оценка судей субъективна. Но ценно, что при всех сложностях, неопределенности и ограничениях — Олимпиада все-таки состоялась! И важно помнить, что главная оценка для наших ребят — это поддержка страны». Алина Загитова

Напомним, что золото в личном многоборье на играх в Токио выиграла израильтянка Линой Ашрам, допустившая грубую ошибку. При этом россиянка Дина Аверина стала только второй, что привело к скандалу.

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