Беспрецедентная сделка: стал известен гонорар Тимати на шоу «Холостяк»

Рэпер Тимати, как уверяют его близкие и друзья, заработал на шоу «Холостяк» 45-50 миллионов рублей. Канал ТНТ, как уверяют знакомые с ситуацией люди, мог пойти на дополнительные уступки в финансовом плане перед рэпером из-за того, что незадолго до старта проекта он расстался со своей возлюбленной моделью Анастасией Решетовой.

«Концепция этого телешоу — это скрытая мечта почти любого мужчины. Я понимал, что если не в этот раз, то никогда уже такого опыта не будет. Где бы еще я мог познакомиться одновременно с 20 девушками, придумывать и организовывать интересные свидания?» Тимати

Отметим, что у ТНТ были огромные просмотры данного шоу. На YouTube у каждого из двенадцати выпусков проекта было по 5–6 миллионов заходов. Это очень хорошие цифры.

Напомним, что Тимати согласился участвовать в «Холостяке» буквально за три дня до старта рекламной компании. Сам он о своей зарплате предпочитал не говорить, но называл условия состоявшейся сделки «беспрецедентными», сообщает Forbes.ru.

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