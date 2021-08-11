«Охота на мужчин»: Михайловская в ажурном секси-топе похвасталась роскошным букетом цветов

Актриса вновь вышла на сцену в спектакле «Охота на мужчин».

Звезда «Молодежки» Анна Михайловская вновь вернулась на сцену. Об этом актриса сообщила в своем Instagram. Анна позировала в ажурном секси-топе на бретелях, похваставшись роскошным букетом цветов.

«Как я люблю свою Еву. Очень скучала по спектаклю «Охота на мужчин», нашему крутому коллективу, по нашим прекрасным зрителям», — написала Михайловская.

Фанаты засыпали ее комплиментами.

«Вы прекрасны! Красавица! Отличный спектакль! Красотка! Очаровательная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, несколько лет назад Михайловская развелась с актером Тимофеем Каратаевым, которому родила сына Мирослава. Теперь она перестала скрывать свой новый роман. В своем микроблоге звезда делится фотографиями с новым возлюбленным.

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