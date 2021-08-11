«Можно было добавить трагизма»: Великая назвала просчет Ходченковой в фильме «На острие»

Двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фехтованию Софья Великая в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказалась о роли Светланы Ходченковой в картине «На острие». В фильме актриса, по сути, сыграла прототип Софьи Великой.

«Светлана прекрасно сыграла, но, мне кажется, можно было добавить трагизма, взаимодействия с командой». Софья Великая

В то же время Софья Великая отметила, что картина снята очень красиво. Кроме того, фильм призван пропагандировать такой не раскрученный вид спорта как фехтование. Как отметила олимпийская чемпионка, в двухчасовом фильме в принципе нереально рассказать всю историю данного вида спорта. По словам Великой, она бы без проблем согласилась стать дублершей во время съемок, но тогда как раз готовилась к соревнованиям.

Напомним, что в картине «На острие» рассказывается о противостоянии двух фехтовальщиц. Кроме Ходченковой, в главной роли была задействована актриса Стася Милославская.

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