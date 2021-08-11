«Отношусь к ней с состраданием»: Стас Пьеха высказался в адрес «зависимой» Даны Борисовой

В этом году Стас Пьеха отметит свое 41-летие. Долгое время выпускник «Фабрики звезд» боролся с зависимостями, в том числе и наркологической. А после открыл сеть клиник, в которых теперь оказывают помощь тем, кто попал в такие же ситуации.

«Я строил свои клиники с нуля, последнее продавал, чтобы построить их. Брал лучших врачей, систему. Проделал там большую работу, чем в шоу-бизнесе. Столько денег, ресурсов, опыта и сердца вложено!» — сказал Пьеха в YouTube-шоу «Алена, блин».

Стас не единственный представитель российского шоу-бизнеса, кто боролся с этой напастью. Лечилась от зависимости и телеведущая Дана Борисова.

«А Борисова просто захаживала туда, где я выздоравливал. В ней нет никакого выздоровления, она пребывает в своем зависимом мышлении и галлюцинациях. Она сказала, что «на отлично закончила реабилитацию». Все смеялись над этим. Это комедия. Отношусь к ней с состраданием. Двери к выздоровлению ей открыты», — добавил Пьеха.

больше по теме Стас Пьеха продал дом в Подмосковье, купленный для сына Но вырученные деньги отдал бывшей жене на покупку нового жилья.

Добавим, что Борисова называет себя экспертом номер один по вопросам борьбы с зависимостями.

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