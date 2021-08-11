«Сумма с каждым месяцем растет»: Волочкова заявила, что Большой театр должен ей более 19 миллионов рублей

Анастасия Волочкова продолжает разбираться с Большим театром. Знаменитую сцену она покинула еще в 2003 году. Тогда бывший директор отправил ее на пенсию. Ранее экс-балерина выиграла суд, доказав, что увольнение было незаконным, но больше в Большом так и не появилась. Теперь же Анастасия заявила, что театр должен ей порядка 19 миллионов рублей.

«И недавно я узнала, что в 2010 году Большой, не уведомив меня, отправил меня на покой. Да, только ни копейки денег они мне за эти годы так и не выплатили. Выяснилось, что 15 лет я якобы числюсь в декрете… С 1998 года я должна была получать зарплату в размере 18 МРОТ в месяц, то есть 369 тысяч рублей в месяц. Умножайте эту цифру на 20 лет. То есть в год я должна была получать более четырех миллионов рублей. И сумма долга Большого передо мной с каждым месяцем растет», — цитирует Волочкову «Комсомольская правда».

Напомним, недавно Анастасия вернулась из Греции, где отдыхала 18 дней. Ранее экс-балерина сдала в аренду свою квартиру в центре Санкт-Петербурга.

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