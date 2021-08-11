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«Маша в восторге!»: Кудрявцева показала, как дочь в платье из органзы цвета бабл-гам отметила трехлетие

В этом году Лера Кудрявцева отметила свое 50-летие. А накануне день рождения отпраздновала и ее дочь Маша. Девочке исполнилось три года. Для нее телеведущая и хоккеист устроили семейный праздник, пригласив аниматоров и друзей. На празднике девочка блистала в белом платье из органзы с пышной юбкой. «Семейным кругом отмечали день рождения Марии Игоревны. Вот уже второй […]

«Маша в восторге!»: Кудрявцева показала, как дочь в платье из органзы цвета бабл-гам отметила трехлетие
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

В этом году Лера Кудрявцева отметила свое 50-летие. А накануне день рождения отпраздновала и ее дочь Маша. Девочке исполнилось три года. Для нее телеведущая и хоккеист устроили семейный праздник, пригласив аниматоров и друзей. На празднике девочка блистала в белом платье из органзы с пышной юбкой.

Дочь Кудряевцевой и Макарова
Дочь Кудрявцевой и Макарова — Маша. Скриншот: instagram.com/leratv

«Семейным кругом отмечали день рождения Марии Игоревны. Вот уже второй год подряд приглашаем любимых персонажей. Маша в восторге!», — написала Кудрявцева в своем Instagram.

Напомним, за хоккеиста Игоря Макарова Лера Кудрявцева вышла замуж в 2013 году. Спортсмен младше телеведущей на 17 лет. В 2018-м у них родилась дочь Маша.

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