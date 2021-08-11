«Моя любимая свекровь»: Макеева показала, какие общие интересы у нее с мамой нового мужа

Анастасия Макеева и Роман Мальков продолжают обустраивать свою дачу, где они и познакомились летом прошлого года. Помогают им в этом и родственники. Об этом Анастасия рассказала в своем Instagram.

«Моя любимая свекровь делится своими богатствами (семенами). Так что у нас будет город сад. Спасибо Ирина Александровна за вашу доброту и ваши дары», — написала Макеева.

Напомним, ранее актриса выражала свои теплые эмоции в адрес отца Романа, который тоже занимается строительством. Похоже, что в новых родственниках звезда души не чает.

Недавно Роман и Анастасия отметили три месяца супружеской жизни. Пара побывала на Кубе, где провела меловый месяц, а затем успела отдохнуть на Байкале.

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