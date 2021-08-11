«Любят разных мужиков»: Бородина решила пошутить после развода

Ксения Бородина вновь свободная женщина. 6 августа она официально развелась с Курбаном Омаровым после шести лет брака. Причину бывшие супруги не озвучивали, однако Ксения однажды обмолвилась, что «такое прощать нельзя». Теперь же звезда всеми силами показывает, что не обращает внимания на сложившуюся ситуацию и даже шутит по этому поводу. В своем Instagram она опубликовала юмористические стихи.

«Любят бабы-дуры

Разных мужиков,

Но по зодиаку

Тут расклад таков», — написала Бородина.

Напомним, замуж за Омарова Бородина вышла в 2015-м году. Тогда же у них родилась дочь Теона. Кроме того, у Ксении подрастала дочь Маша от первого брака, а у Курбана – сын Омар.

Смотрите также: