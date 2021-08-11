«Красиво, глаз не оторвать!»: Чехова примерила нежно-голубое платье, выставив грудь на всеобщее обозрение

Анфиса Чехова отдыхает в США. Только недавно она загорала в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, а теперь решила перебраться во Флориду. По традиции, снимками телеведущая делится в своем микроблоге. Не обходится и без весьма откровенных фото. К тому же, Анфисе есть, чем похвастаться. Ее точеная талия и пышная грудь всегда вызывают бурю эмоций у подписчиков. На этот раз она позировала в нежно-голубом платье, которое подчеркнуло не только свежий загар, но и роскошные формы.

«Какая вы красивая! Глаз не оторвать! Нереальная красотка! Как вам идет!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Анфиса Чехова отметит свой 44-й день рождения. Телеведущая не скрывает возраст, ведет активную социальную жизнь и много путешествует.

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