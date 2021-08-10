«Муж назначил богиней»: Валерия предстала в Греции в платье до пола цвета индиго с акцентом на талии

53-летняя певица Валерия с самого начала своей карьеры трудится в плотном рабочем графике. Даже рождение ее троих детей Артемия, Арсения и Анны от второго мужа продюсера Александра Шульгина никак не повлияло на это. Артистка всегда умела совмещать карьеру и личную жизнь, уделяя достаточное внимание обеим сторонам своей жизни.

За это время звезде российской эстрады удалось побывать в самых разных уголках мира. Но, такое популярное направление у отечественных туристов, как Греция, не было ею освоено. В период пандемии, когда в большинство стран нашему населению въезд «заказан», Валерия решила навестить это государство, ведь оно одно из немногих стало принимать у себя россиян.

Жена Иосифа Пригожина рассказала в личном блоге, что в восторге от Греции.

«Днем загораем, вечером поем. Жизнь непредсказуемо прекрасна», — коротко описала свои будни здесь Валерия.

Своих фолловеров она решила порадовать забавным снимком. Облачившись в платье в греческом стиле оттенка индиго длины макси, с акцентной пряжкой на талии, она взошла на постамент, где ее и запечатлели. На снимке Валерия выглядела словно изваяние.

«Муж назначил богиней… Пришлось подчиниться. Я справилась?» — подписала она кадр.

Естественно, большинство фолловеров сошлось во мнении, что их любимица справилась с задачей выглядеть словно богиня на отлично.

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