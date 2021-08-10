Горячий полдник: Наталья Подольская устроила шоу в купальнике-танке во время кормления младшего сына

Певица Наталья Подольская уже в который раз за это лето выбирается на отдых. Теперь местом для принятия солнечных, воздушных и морских ванн стал Египет. В Хургаду Наталья Подольская отправилась с сыновьями Артемием и Ваней, сестрой Юлианной и подругой.

Девичье-детская компания прекрасно проводит время, развлекается на пляже, а вечерами ходит в ресторан.

Правда, и мамских забот никто не отменял. Но Наталья Подольская удивительным образом умеет буквально все превратить в праздник. Так, она устроила целое шоу из полдника сына Вани. Артистка кормила наследника, грациозно танцуя. Любуясь красавицей-мамой, малыш послушно сглатывал с ложечки то, что она ему давала.

«Полдник time», — подписала видео в сторис микроблога Наталья Подольская.

Интересно, что Ваню она кормила в том же наряде, в котором отдыхала на пляже. Наталья Подольская была облачена в купальник-танк горчичного оттенка. Особенностью этих купальных костюмов являются наличие цельнокроеных бретелей.

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