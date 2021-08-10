«Мишаня, Мишенька»: Тата Бондарчук поделилась первым фото с новорожденным сыном

Бывшая жена Сергея Бондарчука стала мамой уже в третий раз. Она опубликовала кадры из роддома.

Два года назад сын Федора Бондарчук Сергей развелся со своей женой Тата Бондарчук (Мамиашвили). Они предпочли не сохранять отношения даже ради дочек Маргариты и Веры. Бывшая невестка известного режиссера вскоре обрела новую любовь. Теперь она счастлива в браке с Филиппом Фроловым. Пара вместе проводит время на природе, а также они выходят в свет. Но не так давно стало известно, что Тата беременна.

Фото с округлившимся животом она опубликовала в июле, а 9 августа стало известно, что девушка родила сына. Радостную новость сообщил ее муж, показав бирку ребенка. А спустя сутки уже сама Бондарчук отдохнула и опубликовала кадры из роддома. Филипп держал на руках новорожденного малыша. Его лицо они не стали прятать. А Тата улыбалась и выглядела счастливой.

«Мишаня, Мишенька. 09.08.2021. Чувства пока не складываются в слова. Все потом. А сейчас сплошная благодарность и наши лица, которые все скажут за нас», — поделилась многодетная мама.

Поклонники поздравили пару. Многие отметили, что они выбрали хорошее имя для крохи. «Так выглядят счастливые люди», «Радость то какая. Мои поздравления», «У нас тоже Миша. Классное имя», «Пусть будет здоров», «Очень милый кадр», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Тата Мамиашвили была семь лет замужем за Сергеем. После развода сын режиссера платит алименты и сохранил дружеские отношения с экс-избранницей.

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