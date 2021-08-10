«Ух, какая огненная вся!»: Ольга Картункова сорвала аплодисменты в пурпурном платье миди с огромным букетом роз

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова показала образ, в котором похожа на Кармен.

Актриса Ольга Картункова стала популярной благодаря своей фактурной внешности и незаурядному таланту. Из звезды КВН она превратилась в любимицу миллионов. Поклонники с нетерпением ждут каждого выступления Ольги Картунковой, а подписчики — новых фотографий в Instagram, которыми актриса нечасто их балует.

Но на этот раз звезда шоу «Однажды в России» решила поделиться фото, на котором предстала в образе роскошной дамы. Судя по всему, Ольга Картункова запечатлелась после выступления. Кто-то из поклонников преподнес звезде роскошный, необъятный букет красных роз. Ольга, облаченная в красное платье миди, призналась, что еле удерживает цветы.

«Красное на красном с красным! Приятно очень, тяжело, но красиво», — подписала кадр Ольга Картункова.

Подписчики актрисы признались, что находят ее очаровательной и похожей на Кармен.

«Вы — красотка в красном. Вы прекрасны! Не устаю повторять: я вас обожаю!», «Умница, красавица, и просто классная женщина», «Ух, какая вы огненная вся», «Оля! Красота, просто наша Кармен!» — высказались в Сети.

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