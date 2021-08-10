«Спасибо Всевышнему за тебя!»: Алсу в домашней обстановке поздравила подросшего сына с 5-летием

Алсу уже 15 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Певица подарила мужу троих детей — Сафину, Микеллу и Рафаэля.

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Самым публичным ребенком Алсу является ее средняя дочь Микелла, которая решила пойти по стопам матери и стать певицей, многие ее помнят по участию в проекте «Голос». Сафина пока не определись с профессией, в настоящий момент девочка одновременно интересуется и медициной, и фотографией. И, пожалуй, самым закрытым для широкой публики наследником Алсу является ее сын Рафаэль, лица которого звезда так ни разу не показала своим поклонникам.

Артистка рассказала своим фолловерам, что сделает это только по его просьбе. А пока он маленький и ему неинтересны социальные сети, Алсу предпочитает прятать мальчика от лишних глаз.

Тем не менее в день рождения Рафаэля на его пятилетие Алсу сделала небольшое отступление от правил, выложив в личный блог редкое фото с малышом. Знаменитость запечатлелась с наследником в домашней обстановке, заключив его в теплые материнские объятия. Но и в этот раз малыш был сфотографирован со спины.

«С днем рождения, сыночек! Спасибо Всевышнему за тебя и эту вселенскую любовь», — написала в Instagram Алсу.

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