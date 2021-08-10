«Приехал к жене на работу»: Андрей Малахов предстал с копией супруги Натальи Шкулевой

Известный телеведущий Андрей Малахов и его жена, издатель Наталья Шкулева, не так давно вернулись из отпуска, который провели в Греции. Пара позволила поклонникам взглянуть, как они отдыхали, и в микроблогах каждого из звездных супругов появилось фото, рассказывающее о семейных каникулах.

Вернувшись в Москву, Андрей Малахов и Наталья Шкулева, судя по всему, сразу же приступили к своим обязанностям.

Правда, Андрей Малахов дал понять, что быстро соскучился по супруге и приехал к ней в офис. Оттуда он поделился фото, на котором запечатлелся с копией Натальи Шкулевой, сделанной из плотного картона. Телеведущий даже приобнял свою «благоверную».

«Приехал к жене на работу… Не могу понять, рада ли Наталья Шкулева сюрпризу», — подписал кадр Андрей Малахов.

Те в один голос заявили: супруга не может быть не рада такой встрече, и это прекрасно видно по ее глазам!

«Она замерла от счастья, это видно невооруженным взглядом», «Андрюша, классно! Жена красавица да еще и работяга. Молодцы! Храни, господь, вашу семью», «Конечно, рада. Очень красивая пара», «Мне кажется, жена всегда рада мужу. Да какому!» — высказываются в Сети.

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