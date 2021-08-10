Спрятала руки: Ирина Безрукова поплескалась в море в купальнике с длинным рукавом

Звезда театра и кино Ирина Безрукова в эти дни находится в прекрасном месте. Вот только своих координат звезда не разглашает. Предположительно, Ирина Безрукова проводит свой отпуск в Турции.

В микроблоге актрисы много фото и видео из прекрасного места, которое она не называет. Ирина Безрукова наслаждается роскошной природой, погодой и морем.

больше по теме Обтянулась вся: Ирина Безрукова подчеркнула тонкую талию и упругие ягодицы утягивающими легинсами и топом Актриса Ирина Безрукова даже во время отдыха не прекращает занятий спортом.

Звезда поделилась фото, на котором запечатлена почти по грудь в воде. Для похода на пляж Ирина Безрукова выбрала очень нестандартный купальник. По какой-то причине актриса решила спрятать руки от солнца и надела купальный костюм с длинным рукавом.

«Всегда бассейну предпочту открытые, чистые водоемы. Чувствую, что это абсолютно моя стихия», — поделилась под снимком Ирина Безрукова.

Поклонники тут же заинтересовались купальником. Примечателен не только его фасон, но и расцвета. У пляжного наряда Ирины Безруковой абстрактный принт: на бежевом фоне причудливо переплетаются голубые и синие узоры.

«Ирина, шикарный купальник», «Красивый купальник, красивый закат, красивая Ирина! Все идеально!», «Что за купальник на вас такой интересный?!» — высказались в Сети.

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