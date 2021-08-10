МакSим: поп-принцесса, победившая болезнь
Видео
Модные цвета на осень 2021 года: мнение стилиста
Видео

Спрятала руки: Ирина Безрукова поплескалась в море в купальнике с длинным рукавом

Актриса Ирина Безрукова не раскрывает место своего отпуска.

Спрятала руки: Ирина Безрукова поплескалась в море в купальнике с длинным рукавом
Ирина Безрукова. Фото: Global Look Press

Звезда театра и кино Ирина Безрукова в эти дни находится в прекрасном месте. Вот только своих координат звезда не разглашает. Предположительно, Ирина Безрукова проводит свой отпуск в Турции.

В микроблоге актрисы много фото и видео из прекрасного места, которое она не называет. Ирина Безрукова наслаждается роскошной природой, погодой и морем.

Звезда поделилась фото, на котором запечатлена почти по грудь в воде. Для похода на пляж Ирина Безрукова выбрала очень нестандартный купальник. По какой-то причине актриса решила спрятать руки от солнца и надела купальный костюм с длинным рукавом.

«Всегда бассейну предпочту открытые, чистые водоемы. Чувствую, что это абсолютно моя стихия», — поделилась под снимком Ирина Безрукова.

Поклонники тут же заинтересовались купальником. Примечателен не только его фасон, но и расцвета. У пляжного наряда Ирины Безруковой абстрактный принт: на бежевом фоне причудливо переплетаются голубые и синие узоры.

Ирина Безрукова в купальнике с длинным рукавом
Ирина Безрукова в купальнике с длинным рукавом. Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official/

«Ирина, шикарный купальник», «Красивый купальник, красивый закат, красивая Ирина! Все идеально!», «Что за купальник на вас такой интересный?!» — высказались в Сети.

Смотрите также

Тэги

в купальникезвезды в купальникеИрина Безруковалетоотдых звездстройная фигура