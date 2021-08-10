Харламов похвастался селфи с моложавой Пугачевой в имиджевых очках и с небрежными локонами

Гарик Харламов любит публиковать в своем Instagram шутливые видео, созданные им самим или кем-то другим. Нередко артист поддевает в своих роликах Ларису Гузееву и ее шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Это уже стало классикой микроблога артиста. И некоторые фолловеры смотрят эти ролики как своеобразный юмористический сериал.

Однако в своем последнем посте Гарик Харламов вдруг заявил: «Забыл, что Instagram вообще для того, чтобы в первую очередь свои фотки выкладывать. Вот выкладываю. Набор фото с прекрасными людьми!»

В числе «прекрасных людей» оказались такие личности, как Владимир Сюткин, Александр Ревва, Михаил и Сергей Боярские, Михаил Галустян, Александр Ширвиндт, Андрей Макаревич, Юрий Стоянов и даже Алла Пугачева.

Примадонна запечатлелась рядом с Гариком Харламовым в черном одеянии с серебристым колье в виде длинной цепочки и крупного кулона. Народная артистка также примерила имиджевые очки. И сделала стильную небрежную укладку волос с естественно разбросанными локонами.

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