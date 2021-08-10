Уже с пышный шевелюрой: Козловский запечатлел подросшую дочку в шифоновом платье с поясом на отдыхе

Данила Козловский начал свою карьеру еще в юности, в 1999 году. Но известность к нему пришла гораздо позже, когда он снялся в фильмах «Духless», «Экипаж», «Пятница». Теперь артист уже попробовал свои силы в качестве режиссера. Он снял фильм «Тренер», а также картину «Чернобыль», которую высоко оценила даже Алла Пугачева. О личной жизни Данила почти не рассказывает, но о его романе с Ольгой Зуевой было известно в обществе.

Влюбленные были вместе больше пяти лет. В прошлом году они уехали в США, где Зуева родила первенца — дочку назвали Ода Валентина. И лишь не так давно актер признался, что расстался с мамой своего ребенка. Вину он взял на себя и отметил, что поступил плохо. При этом Козловский все свободное время уделяет ребенку. Этим летом он проводит время с наследницей на курорте.

Накануне актер поделился редким кадром с крохой. Он запечатлелся с ней в кафе. Данила пытался развлечь малышку. Ода Валентина была облачена в шифоновое платье цвета экрю с поясом. У нее заметно отрасли волосы. Нежный снимок вызвал умиление у поклонников. Многие написали комплименты папе и годовалой девочке.

«Папино чудо», «Какое у вас платье», «Маленькая леди», «Видно, кто в семье царица», «Просто умиление и наслаждение. Кайфуйте», «Боже, сколько нежности во взгляде Данилы Валерьевича», «Счастлива Ода», «Папа старается, все видно по лицу», «Принцесска растет», «Господи, это самое милое, что я сегодня видела», «Любящий отец — это круто», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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