«Мама мия!»: Пегова привлекательно придавила сочный бюст, закопавшись животом в песочек

Актриса отдохнула у себя на родине, в Выксе, появившись на пляже в купальнике.

43-летняя актриса Ирина Пегова совсем недавно отдыхала в Турции, остановившись в пятизвездочном отеле в Бодруме. А теперь направилась продолжать лето в родную Выксу в Нижегородской области.

Ирина Пегова отлично провела время на Оке, катаясь на гидроцикле, загорая и купаясь в реке. Похудевшая звезда сериала «Пищеблок» воспользовалась случаем, чтобы показать свою фигуру, запечатлевшись для микроблога в васильковом купальнике. На одном кадре звезда изящно вытянула стройные ноги.

А на другом снимке Ирина показала свою сочную грудь во всей красе, запечатлев ее крупным планом, лежа на животе в песке.

«Ириночка, вы изумительная!», «Мама мия! Вот это фотографии!», «Фотки – огонь!», «Пушка! Бомба!», «Сексуальная», «Ирочка, какая же вы естественная, натуральная! Красавица!» — восхитились люди в комментариях.

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