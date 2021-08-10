Идеальная: Наталья Варвина обнажила стройные ножки в мини-юбке из денима

Бывшая участница проекта «Дом-2» Наталья Варвина вместе с мужем, экс-генеральным продюсером этого реалити-шоу Алексеем Михайловским, в эти дни путешествуют по Америке.

Обо всех деталях поездки Наталья Варвина рассказывает своей аудитории в Instagram.

Звездная пара сейчас находится в Калифорнии. Наталья Варвина побывала на экскурсии на киностудии Warner Bros., где примерила шляпу Гарри Поттера и получила распределение на факультет «Гриффиндор».

От восторга Наталья Варвина завизжала и запрыгала на месте. Видео с этим эпизодом экс-участница реалити-шоу поделилась в микроблоге.

«Куда меня распределила шляпа?» — спросила под роликом блодинка.

Для экскурсии Наталья Варвина облачилась в коротенькую юбочку из денима с необработанными краями, рубашку припыленного фисташкового оттенка с широкими рукавами и босоножки.

Наталья Варвина сделала акцент на свои стройные ножки, обнажив их почти полностью, чем вызвала восхищение поклонников.

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