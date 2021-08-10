«В шоу-бизнесе полегче»: Татьяне Булановой отказано в регистрации на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга

Известная исполнительница Татьяна Буланова на днях подала документы в избирательную комиссию — вокалистка решила, что пришло время сменить сферу деятельности. Татьяна Буланова хотела баллотироваться в Заксобрание Санкт-Петербурга на ближайших сентябрьских выборах от партии «Родина».

Но в этот вторник звезда узнала о решении территориальной избирательной комиссии, куда пришла получить документ, подтверждающий ее статус кандидата в депутаты.

К своему разочарованию Татьяна Буланова услышала, что избираться она не сможет. Вокалистке было отказано в регистрации из-за того, что семнадцать процентов подписей, собранных в ее поддержку, комиссия забраковала. Татьяна Буланова призналась, что ей, фанатке Санкт-Петербурга, мечтавшей принести пользу городу, очень обидно.

«Оказывается, чтобы тебя выбрали, нужно еще пробраться. В шоу-бизнесе полегче. Очень обидно, что ставятся палки в колеса», — цитирует Татьяну Буланову ФАН.

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