Юную блогершу застукали: как дочь Тимати играет у бабушки в ПЦР-тесты и QR-коды

Мама Тимати Симона Юнусова выложила в свой Instagram видео с внучкой Алисой, которая снимала на видео придуманную сценку.

«Во что играют современные дети! Застукала юную блогершу за этим занятием!» — удивилась родительница рэпера.

В кадре девочка изображает диалог между двумя людьми: тем, кто требует ПЦР-тест и паспорт и тем, кто предлагает вместо документа, удостоверяющего личность, QR-код. В конце девочка забавно изображает лицо задержанного на паспорте.

Фолловеры пришли в восторг от фантазии Алисы, многие заметили, что у нее явно выражены творческие способности.

«Вот это актерище!», «Алиса очень мне напомнила Красную шапочку в исполнении Поплавской. Ну очень похожа!», «Такую концовку я точно не ожидала», «Шикарная актриса», «Ой, ну какая Алиса актриса! Так быстро растет, вот вроде только недавно была маленьким клопиком», — прокомментировали видео пользователи Сети.

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