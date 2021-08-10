«Кто из вас кого выгуливает?»: Андрей Черкасов из «Дома-2» показал подросшего сына Святослава

Бывший участник, а ныне ведущий проекта «Дом-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина воспитывают сына Святослава. В апреле малышу исполнился год. Святослав уже довольно уверенно ходит сам, и во время прогулок родители не всегда берут для него коляску.

Впрочем, годовалый Святослав уже даже может спокойно выгуливать собаку. В сторис микроблога Андрей Черкасов поделился забавным видео, на котором запечатлел, как его наследник ведет на поводке домашнего питомца, померанского шпица по кличке Моня.

«Ой, Моня, какой у тебя хозяин», — восхитился Андрей Черкасов.

Маленький Святослав, стараясь удержаться на ногах и балансируя, потянул поводок на себя. Моня начала проявлять характер и упрямиться маленькому хозяину, пытаясь перетянуть поводок.

Андрей Черкасов хохотал от души, наблюдая за этой милой сценкой.

«Ну, куда ты пошел-то? Кто из вас кого выгуливает?» — смеялся телеведущий.

Напомним, после перехода реалити-шоу «Дом-2» с ТНТ на канал «Ю» Андрей Черкасов появляется только в дневных эфирах. Он ведет теты с участниками телестройки. По признанию Черкасова, он даже рад такому графику, ведь у него появилась возможность гулять с сыном.

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