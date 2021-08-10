Не будет петь, как раньше: у вышедшей из комы певицы МакSим может заметно измениться голос

Специалист-фониатор объяснил, что после ИВЛ могут произойти необратимые процессы, которые повлияют на вокальные данные.

В последние дни о состоянии певицы МакSим, которая несколько недель провела в медикаментозной коме, начали, наконец-то, приходить долгожданные позитивные новости. Накануне и сама вокалистка впервые после долгой паузы вышла на связь с поклонниками в Instagram и поблагодарила их за поддержку.

Известно, что врачи на какой-то период запретили певице МакSим петь и летать.

По мнению специалиста, врача-оториноларинголога, фониатора Эмиля Аветисяна, нахождение певицы МакSим на аппарате ИВЛ может негативно отразиться на вокальных и речевых данных звезды.

«Есть несколько разновидностей ИВЛ. Однако так или иначе через голосовую щель, то есть пространство между голосовыми складками, или непосредственно под ней, если трубка установлена в искусственное отверстие на шее – трахеостому, устанавливается специальная трубка для доступа кислорода в нижние дыхательные пути. Эта трубка непосредственно во время ее установки или при длительном нахождении в контакте с голосовыми складками может травмировать мягкие ткани. Если эту ситуацию не заметить вовремя, то могут образоваться рубцы и привести к выраженным, а иногда даже необратимым нарушениям, не только вокального, но и речевого голоса», — отметил Эмиль Аветисян.

Специалист почти уверен, что после курса реабилитации певица МакSим сможет вернуться к активной деятельности. И все же, его вердикт – голос вокалистки, скорее всего, изменится.

«Даже если голосовые складки будут в хорошем состоянии, то не будет хватать «дыхалки», выражаясь бытовым языком», — сделал прогноз Эмиль Аветисян в беседе с «МК».

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