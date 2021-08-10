«З – зависть»: Ходченкова раскалила чувства поклонников, еще больше похудев на Мальдивах

Светлане Ходченковой 38 лет, но глядя на ее хрупкую фигуру и свежий цвет лица, в это трудно поверить. Многие поклонники могут дать ей не больше 25 лет.

Стройность актрисы частенько обсуждается на просторах интернет-пространства. И, что скрывать, многие женщины мечтают о такой же грации. Однако Светлана добилась ее не просто так, а суровыми тренировками в тренажерном зале. А когда в Москве действовал режим самоизоляции, она усердно занималась дома на беговой дорожке.

Удивительно, но во время отдыха на Мальдивах Светлана Ходченкова похудела еще больше, теперь ее фигура напоминает фарфоровую статуэтку. А под последней фотографией в ее Instagram, где она красиво выходит из бассейна, можно прочитать множество женских комментариев, в которых они признаются в своей зависти, ну а мужчины чаще высказывают свое восхищение.

«Вы безумно красивая, с невероятной фигурой и ногами, которым остается только позавидовать», «З – зависть», «Сейчас булочку ела, пришлось тут же выбросить», «Тоже хочу быть такой худенькой. Но кушать тоже хочу. Как быть?», «Просто космос», «О Боже! Какое великолепие!», «Пушка», «Восхищаете!», «Вы потрясающая!», «Как это красиво! Эстетика», «Шикарная», -написали комментаторы про фото.

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