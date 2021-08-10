«Вы нагло врете про возраст!»: Антонова взбудоражила Сеть волнительными кадрами в бикини на террасе

Актрисе 47 лет, и она внимательно следит за своим весом и внешним видом.

Безусловно, есть такие женщины, которым Бог дал внешность и фигуру просто так — в подарок. Но большинство красоток все-таки прилагает усилия, чтобы сохранить свою привлекательность. И особенно заметным этот труд становится после 40.

Наталия Антонова никогда не скрывала ни своего возраста (ей 47 лет), ни того, что системно работает над поддержанием молодости и стройности. На ночь она давно не ест и внимательно следит за питанием. К тому же — ведет здоровый образ жизни. В результате мама троих детей при росте 172 см весит 56 кг.

Свою фигуру во всей красе Наталия показала на видео в личном блоге. Примерив бикини в полоску, актриса красиво покружилась перед камерой, представ на террасе дома. Почитатели звезды были восхищены!

«Божественная, молодая, красивая Наталия! Я вами восхищаюсь!», «Какая изящная фигурка у вас!», «Вы нагло врете про возраст! Вам 18, не больше!», «Божечки, ну что вы творите? Вначале даете рецепт печенек, а потом снимаетесь вот такой стройной в купальнике», «Куколка просто!» — откликнулись на пост Антоновой фолловеры.

Смотрите также