«Абсолютная нега»: беременная Лиза Арзамасова полюбовалась цветами белой буддлеи

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова находится уже на внушительном сроке беременности. Но активной и деятельной Елизавете не сидится дома, в Москве. Межде тем до родов осталось не так много времени. Ранее Арзамасова анонсировала, что в конце сентября уже выйдет на сцену.

Супруг Лизы, прославленный фигурист и продюсер Илья Авербух, гастролирует со своим ледовым шоу и открывает школы фигурного катания на юге России. Елизавета Арзамасова везде сопровождает мужа. В эти дни звездная пара находится в Ставрополе. Лиза Арзамасова уже успела проанонсировать в микроблоге открытие катка в этом южном городе и признаться, что поражена чистотой и ухоженностью его улиц.

Разумеется, во время поездок беременная Лиза Арзамасова находит время и для отдыха и расслабления.

Настоящую негу и наслаждение, по ее словам, Лиза Арзамасова получила от того, что любовалась и вдыхала аромат цветов буддлеи — южного кустарника, очень похожего на сирень. Из-за того, что она цветет ближе к концу лета, в народе буддлею называют осенней сиренью.

В сторис микроблога Лиза Арзамасова показала нежные белые цветы.

«А у меня сегодня вот так. Абсолютная нега. Такая красота», — прокомментировала кадр жена Ильи Авербуха.

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