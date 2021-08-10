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«Опухоль размером с кулак»: Сафронов впервые рассказал, как переживает рак лимфосистемы

Узнал о своем недуге иллюзионист весной этого года.

«Опухоль размером с кулак»: Сафронов впервые рассказал, как переживает рак лимфосистемы
Сергей Сафронов. Фото: Global look press

Известный телеведущий и иллюзионист Сергей Сафронов на YouTube-шоу «Почему я? С Валерией» признался, что с весны этого года болен раком лимфатической системы. В настоящий момент опасность практически миновала, но в то время ему и его близким пришлось сильно испугаться.

Артист пришел в поликлинику на плановый осмотр, во время которого случайно заметили злокачественное новообразование.

Сергей Сафронов сейчас. Кадр из YouTube-шоу «Почему я? С Валерией»

«Было принято решение сделать мне разрез, чтобы взять фрагмент опухоли. Здесь нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Врачи даже удивились: „Ты нормально дышишь?“ Я ничего не замечал. Короче, это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава богу, не было и нет заражения крови… Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть размером с кулак», — поведал Сафронов.

По словам иллюзиониста, он проходит химиотерапию раз в две недели. Признался, что это очень неприятно. Однажды забыл принять лекарства от тошноты и с трудом добрался до дома, так стало плохо. От госпитализации ведущий «Битвы экстрасенсов» отказался: не хочет отходить от привычного образа жизни.

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