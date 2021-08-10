«Опухоль размером с кулак»: Сафронов впервые рассказал, как переживает рак лимфосистемы

Известный телеведущий и иллюзионист Сергей Сафронов на YouTube-шоу «Почему я? С Валерией» признался, что с весны этого года болен раком лимфатической системы. В настоящий момент опасность практически миновала, но в то время ему и его близким пришлось сильно испугаться.

Артист пришел в поликлинику на плановый осмотр, во время которого случайно заметили злокачественное новообразование.

«Было принято решение сделать мне разрез, чтобы взять фрагмент опухоли. Здесь нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Врачи даже удивились: „Ты нормально дышишь?“ Я ничего не замечал. Короче, это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава богу, не было и нет заражения крови… Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть размером с кулак», — поведал Сафронов.

По словам иллюзиониста, он проходит химиотерапию раз в две недели. Признался, что это очень неприятно. Однажды забыл принять лекарства от тошноты и с трудом добрался до дома, так стало плохо. От госпитализации ведущий «Битвы экстрасенсов» отказался: не хочет отходить от привычного образа жизни.

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