Само совершенство: жена Эрнста красиво позировала у панорамного бассейна в бикини цвета «нежная липа»

Софья Эрнст в этом году решила разнообразить свой отпуск активной фотосессией в купальниках, регулярно пополняя микроблог свежими кадрами. Жена гендиректора Первого канала сама с удивлением поняла, что ей это делать интересно. При этом актриса призналась фолловерам, что занятие это на самом деле очень непростое.

В ее фотоарсенале оказалась целая коллекция снимков в разнообразных бикини. В качестве фона для фотографий в купальниках больше всего жене Эрнста полюбились панорамный бассейн и яхта. Подписчики артистки уже лицезрели свою любимицу в пляжных нарядах оттенка спелой тыквы, черном, сиреневом… И вот с чемодана извлечен новый экземпляр — модного цвета «нежная липа».

Ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала называла его в числе самых актуальных в сезоне. Среди тонов зеленого она также выделяла: изумрудный, еловый, груши и «нежная мята».

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