Старше музыканта на 7 лет: непубличная жена Маликова запечатлелась на редком снимке с дочкой и сыном

Елена Изаксон не любит светиться на публике, предпочитая уединенное счастье с мужем и детьми.

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон долгое время жили в гражданском браке (с 1992 года по 2000-й), а когда у них родилась дочь Стеша, узаконили отношения. Сына Марка в 2018 году им родила суррогатная мама. Жена певца также имеет дочь Ольгу от первого брака, она профессионально занимается искусством фотографии.

Елена Изаксон — не из тех жен звезд, которые, поймав удачу за хвост, стараются везде и всюду говорить о своем счастливом замужестве, светясь на публике и перед журналистами. Избранница народного артиста предпочитает тихое семейное счастье в кругу близких. И ее крайне редко можно увидеть в социальных сетях. Странички Елены почти заброшены, а близкие публикуют фотографии с ней крайне редко.

И вот тот самый редкий случай: Стеша Маликова обнародовала фото с мамой и братиком, запечатлев на снимке приятные эмоции от общения друг с другом.

«Космос начинается там, где тебя любят», — подписала младшая дочь композитора фото.

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