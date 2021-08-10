«Вечная память»: Ксения Собчак поделилась редким кадром с отцом

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак в Instagram разместила редкий кадр со своим покойным отцом – бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. На снимке ей не больше пяти лет. Судя по всему, фотография была сделана в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.

«10 августа — день рождения моего папы. Ему исполнилось бы 84 года. Вечная память». Ксения Собчак

«Сразу видно, что вы Ксения папина дочка. Очень похожи на своего отца. Вечная ему память», «Лучший политик и прекрасный человек», «Пока мы помним о своих близких, ушедших в мир иной, память о них будет жива», «Светлая память вашему прекрасному отцу», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анатолий Собчак умер в 2000 году в гостинице «Русь» в Светлогорске в Калининградской области. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Первое время после смерти Анатолия Собчака выдвигалась версия об его отравлении. Впрочем, никаких доказательств этому найдено не было.

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