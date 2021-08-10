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«Веревки от трусов в сдобу впились»: Рудова в тугих стрингах-нитках сексапильно обтянула «свой пирожок»

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» лишила поклонников дара речи видом обнаженного тела.

«Веревки от трусов в сдобу впились»: Рудова в тугих стрингах-нитках сексапильно обтянула «свой пирожок»
Наталья Рудова. Фото: Instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова не перестает дразнить поклонников «горячими» снимками в мини-бикини. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» поплескалась в купели, сделав селфи в трусиках-ниточках и лифчике, который больше походил на мини-шторки для груди. Однако не всем поклонникам этот «сочный» кадр пришелся по вкусу. Многие посчитали, что звездная блондинка перебарщивает с откровенными фото в Instagram, выставляя напоказ слишком много обнаженного тела.

Надо признать, что Рудовой есть чем похвастаться. А ее манящие прелести и пикантные кадры не оставляют мужчинам места для фантазии.

Актриса Наталья Рудова
В самолете блондинка похвасталась своими бесконечными ножками. Фото: Instagram.com/rudovanata

Вот на борту самолета актриса в мини-шортиках из денима блеснула своими сногсшибательными ножками, на ее бедрах нет ни грамма целлюлита. И как не пытались поклонники, разглядеть растяжки и другие несовершенства кожи им так и не удалось.

Актриса Наталья Рудова
Наталья Рудова в мокрых стрингах-ниточках сексапильно поплескалась в купели. Фото: Instagram.com/rudovanata

«Воу-воу! Полегче, русалочка», «Когда заплыв прошел на пятерочку», «Эти ленточки на трусиках так и манят — ну, давай! Дерни за веревочку», «Упс! Водичка прям в трусиках», «Что за треугольники на ваших ягодка? Чуть лиф в бок и все! Голышом», «Такой рельефный пресс», «Ух! Этот пресс так и просится… на шоколадное обертывание», «Иллюзия стройности», «Булки тянут вниз?», «Какие у вас задорные мячики под лифом», «Веревки от трусов в сдобу впились», «Срамота! Трусы лопнут», «Зачем так стринги натягивать?» — написали фолловеры.

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