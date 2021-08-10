«Э-э! Плитка от фотошопа поплыла»: Подольская с мокрым «орехом» сексуально вылезла из бассейна

Наталья Подольская поделилась в Instagram «пикантным» снимком, позировав в монокини. Жена музыканта Владимира Преснякова – младшего сексуально вылезла из бассейна, оголив «сочный» мокрый «орешек». Певица соблазнительно выпятила округлые ягодички, показав свои упругие прелести. Но поклонники тут же заподозрили поп-диву в фотошопе. Многим показалось, что из-за ретуши фото и «удлинения» ног под ступнями артистки поплыл кафель. Выпускница «Фабрики звезд» только посмеялась над хейтерами, дав понять, что фотошопом она не пользуется. И вообще, у нее все свое — натуральное и естественное.

«Когда я удлиняла ногу, чуть поехала плитка… только не подумайте, что она поехала от движения воды ногой», — пошутила Подольская, намекнув, что она не пользовалась фотошопом.

«Опережая хейтеров», «После двух родов не каждая будет так выглядеть! Супер», «Ого! Вот было бы классно быть вашим консультантом по питанию… Фигура была был еще лучше», «Наташа, на всех фото в купальниках, уже просто надоело! Наверно думаешь, лучше тебя нет, прям смешно, фигура — плакать хочется», «Господи, помилуй! Почему столько обездоленных в ваших комментария?!», «Не стоит открывать все секреты своей красоты», «Очень тонко под хейтеров! Браво», «Ослепительная!», «Упс! Бедра перекосило?», «Э-э! Плитка от фотошопа поплыла», — написали фолловеры.