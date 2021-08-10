«Закрываем дверь только на ночь»: Тарасов объяснил, как в дом к Костенко проник электрик

Самого футболиста в этот момент в особняке не было.

Футболист Дмитрий Тарасов в сторис Instagram пояснил, как в дом его беременной жены модели Анастасии Костенко проник пьяный электрик. Сам спортсмен не на шутку встревожился из-за этой истории. Его дома в момент происшествия не оказалось. Он находился на сборах.

«Прочитал вчера ваши сообщения и отзывы. Самый главный вопрос, который вы мне задавали: «Почему была открыта входная дверь?» Мы живем в загородном доме. Большой забор, частная территория. У нас охраняемый поселок и мы закрываем дверь только на ночь».

Дмитрий Тарасов

Ранее Дмитрий Тарасов рассказывал, что к ним в дом проник электрик из их поселка. «Он перелез через забор и залез к нам в дом. В дом, где маленькие дети и жена. Он не хотел уходить», — говорил очень встревоженным голосом футболист.

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Напомним, что у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко подрастают две дочери. В недалеком будущем жена должна подарить игроку сына.

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