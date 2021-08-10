Простенькие шторы, без евроремонта: Петров приехал к семье в Переславль и «заснялся» на маленькой кухне

На личной страничке в Instagram Александр Петров поделился свежим семейным снимком. Актер из фильма «Т-34» привез в родной Переславль-Залесский нынешнюю возлюбленную Стасю Милославскую. Ради девушки звезда отечественного кино даже расстался с Ириной Старшенбаум. Похоже, что со Стасей у актера все серьезно. Он даже познакомил звезду театра Ермоловой с мамой и бабушкой. С пустыми руками из дома Саша не уехал: увез с собой в первопрестольную бабушкины закрутки и варенье. Все-таки на базаре такого не купишь. Актер сейчас буквально нарасхват: он много снимается, да и по слухам, гонорары у Петрова вполне себе внушительные.

Многие поклонники с интересом рассматривали обычную маленькую кухню в квартире родственников актера. Тут все без излишеств, ремонт хоть и простенький, но чистый! А на окнах — милые занавески. Никакого евроремонта, золотых гобеленов, шикарной встроенной кухни. Все по-простому, но зато уютно.

«Забрал бабушкино варенье, шесть банок и мед! С любимыми девчонками! Мама, племянница, бабушка, сестра! Стася засняла», — отметил Петров. «Ого! Все так простенько и без излишеств», «Евроремонтом и не пахнет», «Такая миленькая обычная кухня, как у нас в панельке или пятиэтажках», «Зато все счастливы!», «Простенькие шторки, да и кухонный гарнитур совсем не новенький», «Чистенький ремонтик, никакой роскоши!», «Мда! Не Голливуд», «Ну а что? Все, как у всех», — пишут поклонники на фан-страничках.

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