«Пеленки взяла, а ребенок где?»: Меладзе с Джанабаевой в «шутку» чуть не уехали из дома без малютки Агаты

Альбина Джанабаева в декрете повадилась снимать юмористические видеоролики на тему родительства. В семье певицы подрастает дочка Агата. Старшие сыновья поп-дивы Константин и Лука стали уже самостоятельными, им нянька не нужна. А вот с крохой-дочуркой экс-солистке группы «ВИА Гра» приходится вспоминать все азы материнства. Вместе с мужем Валерием Меладзе певица решила в комическом ключе обыграть ситуацию из жизни. Супруги записали ролик в машине, ведя при этом милую беседу. Сначала они со спокойным видом перечислили весь список необходимых в поездке вещей, а потом вспомнили, что забыли дома что-то важное — ребенка, которого они оставили одного и без присмотра.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» сфотографировала кроху-дочку Агату сбоку. Так, что поклонники смогли рассмотреть профиль малышки.

Носик-пуговка и пухлые щечки: Джанабаева впервые показала личико своей четырехмесячной дочки от Меладзе

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«Случай из жизни! Не забывайте о главном», — с юмором отметила певица.

«Ну все! Собралась», — с облегчением сказала Альбина, усаживаясь на пассажирское кресло рядом с мужем.

«И слава богу! Ну что? Памперсы взяла, пеленки взяла, крем от комаров взяла?» — решил еще раз уточнить Валерий.

«Да, взяла! А ты кресло поставил?» — спросила у мужа певица.

«Ну конечно! А ребенок где?» — вопрошал Меладзе, глядя на пустое заднее сидение авто.

«А где ребенок?» — вторила Валерию артистка, пулей выскочив из авто.