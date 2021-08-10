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Красное платье и серьги с жемчугом: Кабаева впервые за долгое время показалась на телевидении

Звезда художественной гимнастики ведет закрытый образ жизни.

Красное платье и серьги с жемчугом: Кабаева впервые за долгое время показалась на телевидении
Алина Кабаева. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева впервые за долгое время показалась на телевидении. Она прокомментировала для программы «60 минут» канала «Россия 1» ситуацию с гимнасткой Диной Авериной, которая, как она считает, незаслуженно была лишена из-за судей золотой медали на Олимпиаде в японском Токио.

Алина Кабаева
Алина Кабаева. Фото: кадр из программы «60 минут»

Перед зрителями Алина Кабаева появилась в красивом красном платье. У нее практически не было никаких украшений. Лишь серьги с жемчугом. Многие поклонники звезды отметили, что прославленная гимнастка очень постройнела за последнее время.

Напомним, что золотую награду на играх в Токио в личном многоборье завоевала израильтянка Линой Ашрам. Причем она допустила достаточно грубую ошибку во время выполнения одного из элементов. Однако судьи все равно отдали ей победу.

Добавим, что Кабаева говорила во время эфира о вопиющей несправедливости. По ее мнению, россиянку откровенно засудили.

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