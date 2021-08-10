Александр Кержаков решил продать свой коттедж в Ленинградской области за 150 миллионов рублей

В этом доме футболист жил после развода с дочкой сенатора Миланой Тюльпановой.

Тренер клуба Премьер-лиги «Нижний Новгород» Александр Кержаков решил продать свой загородной дом в Ленинградской области. За него он просит 150 миллионов рублей. Особняк площадью свыше четырехсот квадратных метров находится во Всеволожском районе в поселке Западная лица. Продает бывший футболист коттедж через сайт объявлений Авито.

Отметим, что именно в этом доме Александр Кержаков жил с двумя котами Бантиком и Мусей после развода с дочкой сенатора Миланой Тюльпановой. Здесь же находился и их общий сын, которого футболист какое-то время не отдавал бывшей жене.

Заметим, что ремонт в особняке Кержакова сделан в викторианском стиле. Рядом имеется русская баня с купелью, крытый гараж на три авто, нормы инсоляции и искусственного освещения перевыполнены.

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Ранее именно этот коттедж Александр Кержаков пытался сдать за 700 тысяч рублей в месяц. Однако никто за такие деньги в особняке жить не захотел, сообщает «Комсомольская правда».

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