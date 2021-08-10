«Я действительно изменял»: Владимир Стеклов объяснил, почему развелся с третьей женой

Актер Владимир Стеклов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей третьей женой врачом-стоматологом Ольгой Земляновой. Вместе они были 19 лет и у них на свет появилась дочь Глафира.

«Мы познакомились с Глашиной мамой на спектакле. Ее привел в театр мой администратор. В 1997 году у нас на свет появилась дочь Глафира. Первое время все было хорошо, но потом что-то у нас случилось в отношениях. Это было обоюдное расставание. Причина не в одном человеке. Хотя самое главное, что у нас появилась на свет дочь Глаша. Я действительно изменял жене. Она все узнала. Я очень переживал. Для меня был болезненный разрыв с женщиной, от которой у меня есть ребенок». Владимир Стеклов

В студии программы также появилась четвертая жена Стеклова Ирина Дерягина. Она младше звезды на 33 года. Девушка вспомнила, как они стали жить вместе.

«Моя подруга нас познакомила. Я не влюбилась мгновенно. Все как-то со временем само собой получилось. Почему все шутят, что у него молодая жена. Я уже немолодая. Мне сорок лет», — сказала Дерягина.

Напомним, что от четвертой жены у Стеклова есть дочь Арина. Ей три годика.

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