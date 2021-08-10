«Она была готова, что после смерти отца будет непросто»: Стеклов – о травле Захаровой в «Ленкоме»

Актер Владимир Стеклов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о травле дочери покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова актрисы Александры Захаровой.
«Ей было непросто и при Марке Анатольевиче. Она несознательно дистанцировалась от коллектива. Артисты ее всегда воспринимали как дочь Захарова. И любые чисто человеческие поступки могли оцениваться со знаком минус.
Она вышла замуж и мне сказали, что у меня теперь прозвище — зятек. Она была готова, что после смерти отца ей будет непросто. Со стороны видно, что у Саши сложности и с нынешней дирекцией. Мне от этого, конечно, грустно».
Как отметил Стеклов, он не знает сути конфликта Захаровой с нынешним директором Марком Варшавером, поэтому детали обсуждать не готов.
«Марк Анатольевич очень полагался на Марка Борисовича. Они были таким тандемом. Говорить, что ей сложно и непросто… Мне кажется, что при человеческой мудрости ее должно было раньше это тревожить. Саша — интеллектуальный человек. У нее очень хорошие мозги, но уходить из театра я ей советовать не буду. В этом трудно советовать. У меня у самого дочь актриса», — заявил Стеклов.
Напомним, что Александра Захарова была второй женой Владимира Стеклова. Они прожили вместе девять лет. Общих детей у них не появилось.