«Она была готова, что после смерти отца будет непросто»: Стеклов – о травле Захаровой в «Ленкоме»

«Ей было непросто и при Марке Анатольевиче. Она несознательно дистанцировалась от коллектива. Артисты ее всегда воспринимали как дочь Захарова. И любые чисто человеческие поступки могли оцениваться со знаком минус.

Она вышла замуж и мне сказали, что у меня теперь прозвище — зятек. Она была готова, что после смерти отца ей будет непросто. Со стороны видно, что у Саши сложности и с нынешней дирекцией. Мне от этого, конечно, грустно».