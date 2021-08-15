Щедрая Елизавета II: четыре потрясающих особняка, которые королева подарила монархам

Одна из самых богатейших персон Великобритании и мира – Елизавета II обладает внушительной коллекцией не только драгоценностей, от которой кружится голова у ювелиров, но и недвижимости в разных частях королевства. Когда речь заходит о подарках для родственников, ее щедрости нет предела.

Teleprogramma.pro предлагает взглянуть, как выглядят особняки монархов, которые Елизавета II в разные годы дарила Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, принцессе Анне и Марку Филлипсу и другим членам королевской семьи.

Анмер Холл

В день свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма королева подарила им не только титулы герцогов Кембриджских, но и великолепный особняк Анмер Холл в Норфолке. Ежегодно семья проводит там Рождественские и новогодние каникулы, а после рождения Шарлотты и Луи и вовсе жила некоторое время.

Свежий воздух, потрясающей красоты природа и тишина – это ли не главные составляющие загородного дома? Кстати, построен он был еще в 1802 году. В разное время там жили родственники монархов. Например, с 1972 по 1990 годы Анмер Холл был домом для герцога и герцогини Кентских, а принцы Уильям и Гарри довольно часто приезжали в поместье, когда были совсем маленькими.

После того, как Кейт и Уильям стали владельцами Анмер Холла, там был сделан ремонт на два миллиона долларов. Реконструкцией всех десяти спален и кухни занимался известный дизайнер интерьеров Бен Пентрит. Кейт тоже принимала в этом участие, так как ее не раз видели вместе с Беном в соответствующих строительных магазинах. Кстати, когда Кейт и Уильям приезжают в Анмер Холл, то герцогиня сама ведет домашнее хозяйство и готовит. Ее часто замечают в магазине фермерских товаров, который находится в часе езды от особняка.

Все, что касалось обустройства придомовой территории, то этим занимался архитектор Чарльз Моррис. Так, в Анмер Холле появился застекленный зимний сад и новый теннисный корт. Всего в нескольких километрах от Анмер Холла находится Сандрингемский дворец – норфолкская резиденция королевы, где она обычно отмечает Рождество. А вот пробраться на территорию загородного дома герцогов не представляется возможным – ее патрулируют полицейские, а воздушное пространство закрыто для полетов.

Парк Гэткобм

Единственная дочь Елизаветы II – принцесса Анна впервые вышла замуж в 1976 году. Ее избранником стал Марк Филлипс, а в день свадьбы королева подарила им парк Гэткомб в Глостершире.

Главный особняк, построенный в конце XVIII века, является памятником архитектуры, и сейчас находятся в частной собственности. Примечательно, что некоторые части парка, а его территория занимает приблизительно три километра, открыты для посетителей.

Там проходят конные состязания, которые так сильно любят и Анна и ее дочь Зара. После развода с Марком Филлипсом Анна живет в Гэткомб парке со своим вторым мужем Тимоти Лоуренсом.

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Парк Бэгшот

В собственности королевской семьи парк Бэгшот находится с 1631 года. Он расположен в 18 км к югу от Виндзора на площади 21 гектар. В 1976 году особняк, построенный из красного кирпича в готическом стиле, занесли в список архитектурного наследия Великобритании.

В поместье, где расположены 120 (!) комнат, живет младший сын королевы – принц Эдвард со своей семьей – женой Софи и двумя дочками. Сейчас дом выглядит не так, как раньше. Окончательный его вид был сформирован в конце XIX века, когда к нему добавили несколько пристроек.

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Парк Саннингхилл

В 1986 году принц Эндрю женился на Саре Фергюсон, а королева подарила им дом с шестью гостиными, 12-ю спальнями и 12-ю ванными комнатами в парке Саннингхилл в графстве Беркшир. Примечательно, что особняк XIX века полностью сгорел в 1947 году, но был отстроен в 1980-х годах. Он являлся резиденцией герцогов Йоркских с 1990 по 2004 годы.

После смерти королевы-матери в 2002 году, Эндрю и Сара с дочками — принцессами Евгенией и Беатрис — переехали в ее поместье, которое взяли в аренду и сделали там ремонт за 7,5 миллиона долларов. Хотя еще в 1996-м пара объявила о разводе, но осталась жить под одной крышей. Ну, а особняк в парке Саннингхилл в 2007 году купил казахстанский миллиардер Тимур Кулибаев за 15 миллионов фунтов стерлингов. Какое-то время дом пустовал, а после там была проведена масштабная реконструкция.

Добавим, что это не все дома, которые находятся во владении Елизаветы II и ее родственников. У самой королевы есть несколько загородных резиденций, включая замок Балморал в Шотландии.

По материалам Daily Mail, Style.

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