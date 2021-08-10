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«Говорят про мои адюльтеры с черной американкой»: Стеклов рассказал о расставании с Захаровой

Как отметил актер, после развода он стал, по сути, бомжом.

«Говорят про мои адюльтеры с черной американкой»: Стеклов рассказал о расставании с Захаровой
Владимир Стеклов. Фото: Globallookpress.com

Актер Владимир Стеклов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой развод с дочкой худрука «Ленкома» актрисой Александрой Захаровой.

Борис Корчевников и Владимир Стеклов
Борис Корчевников и Владимир Стеклов. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Все началось рушиться после выхода на экраны фильма «Приговор». Моментально, абсолютно. Наверное, Саша советовалась с родителями перед тем, как расстаться.

Квартира была записана на меня, где мы с ней жили. Саша попросила сделать дарение, потом попросила выписаться оттуда. А мне некуда было выписываться. У меня не было жилплощади. Я был бомжом. Взял сумку и ушел из ее жизни».

Владимир Стеклов

Как отметил актер, он не держит обиды на семью Захаровых.

«Когда я стал зятем Марка Анатольевича, во многом бытовые вопросы решал он. Было, к примеру, неудобно мэру Москвы Лужкову давать квартиру Александре. А мне дали. Это не мои заслуги, что у нас появилась квартира.

Хотя я работал, как и все, поэтому могли бы и мне дать. Говорят про мои адюльтеры с черной американкой, когда я уезжал в Америку. Но это бред. Просто люди нашей профессии воспалены в своих воображениях. Я не изменял», — заявил актер.

Напомним, что Александра Захарова была второй женой Владимира Стеклова. Они прожили вместе девять лет. Общих детей у них не было.

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