«Говорят про мои адюльтеры с черной американкой»: Стеклов рассказал о расставании с Захаровой

«Все началось рушиться после выхода на экраны фильма «Приговор». Моментально, абсолютно. Наверное, Саша советовалась с родителями перед тем, как расстаться.

Квартира была записана на меня, где мы с ней жили. Саша попросила сделать дарение, потом попросила выписаться оттуда. А мне некуда было выписываться. У меня не было жилплощади. Я был бомжом. Взял сумку и ушел из ее жизни».