«У кого-то какие-то были проблемы»: Стеклов объяснил, почему дочь Захарова не стала мамой

«Мы репетировали вместе в спектакле «Снегурочка». И я уснул прямо на репетиции. Потом я стал приглашать ее в театры. Поженились мы с Александрой уже спустя два с половиной года после того, как я стал работать в «Ленкоме». Поэтому все неправда, что я сделал карьеру, женившись на дочери худрука.

Я не жалею о том, что сыграл свадьбу, уйдя из первой семьи. Но однажды я подошел к окну и сказал: «Что я наделал». Первый год мы жили в доме у Марка Захарова. Даже своего жилья не было».