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«У кого-то какие-то были проблемы»: Стеклов объяснил, почему дочь Захарова не стала мамой

Актер был женат на Александре Захаровой на протяжении девяти лет.

«У кого-то какие-то были проблемы»: Стеклов объяснил, почему дочь Захарова не стала мамой
Александра Захарова. Фото: Globallookpress.com

Актер Владимир Стеклов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему у них не появились дети в браке с единственной дочерью худрука «Ленкома» Марка Захарова Александрой. Также он вспомнил историю их знакомства.

Марк и Александра Захаровы
Марк и Александра Захаровы. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы репетировали вместе в спектакле «Снегурочка». И я уснул прямо на репетиции. Потом я стал приглашать ее в театры. Поженились мы с Александрой уже спустя два с половиной года после того, как я стал работать в «Ленкоме». Поэтому все неправда, что я сделал карьеру, женившись на дочери худрука.

Я не жалею о том, что сыграл свадьбу, уйдя из первой семьи. Но однажды я подошел к окну и сказал: «Что я наделал». Первый год мы жили в доме у Марка Захарова. Даже своего жилья не было».

Владимир Стеклов

Как отметил Стеклов, Захаров очень хотел внуков.

«Я думаю, что это естественно. Для родителей вообще и для дедушек в частности. Вывод какой напрашивается? У кого-то какие-то проблемы. Сашины родители, повторюсь, очень хотели внуков», — заметил Стеклов.

Напомним, что Александра Захарова была второй женой Владимира Стеклова. Они прожили вместе девять лет.

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