Жена Юдашкина в Х-силуэтном платье поддержала тренд на цвет «взбесившаяся Барби»

В модном сезоне весна-лето 2021 года среди многообразия палитры своей яркостью особенно выделяется цвет «взбесившаяся Барби». Об этом рассказала телеведущая Эвелина Хромченко, когда анонсировала тренд в шоу «Модный приговор»:

«Взбесившаяся Барби» в цвете фуксия — это как раз к нынешнему сезону, это как раз самая модная», — ранее подчеркивала телеведущая.

И звездные модницы взяли на вооружение этот трендовый цвет. Жена Валентина Юдашкина Марина предстала перед поклонниками в новом платье Х-силуэтного кроя яркого оттенка, выйдя на прогулку по саду. Бизнес-леди с удовольствием позировала на фоне цветущих кустарников, и фотография получилась по-настоящему летней и стильной.

Кстати, давняя подруга Марины Юдашкиной Алла Пугачева на днях тоже отличилась в фэшн-предпочтениях. Примадонна отправилась в гости в белом образе, но с ярким акцентом – носочками кислотного салатового цвета.

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