Двухметровый памятник из белого мрамора за 2,5 миллиона рублей: как выглядит могила Элины Быстрицкой

Актриса Элина Быстрицкая похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы. На ее могиле стоит двухметровая скульптурная композиция. Звезда «Тихого Дона» запечатлена в полный рост. Памятник стоит 2,5 миллиона рублей.

Звезда облачена в длинное платье в пол, а в руке держит театральную маску. Взгляд актрисы устремлен вдаль. Волосы убраны в пучок. Такую прическу звезда носила последние годы. Она была визитной карточкой актрисы.

Отметим, что рядом с памятником можно заметить гранитный камень. На нем имя звезды, а также дата ее рождения и смерти. Любопытно, что рядом с могилой есть береза. Взгляд звезды «Тихого Дона» устремлен на это дерево. На могиле все время свежие цветы. Поклонники не забывают о своей любимой актрисе. Рядом с погостом почти всегда есть люди, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Элина Быстрицкая ушла из жизни два года назад. На момент смерти ей был 91 год. В последние годы жизни знаменитость почти полностью ослепла. Она уже не могла сама за собой ухаживать.

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