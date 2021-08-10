«Сынулькин мой, я так о тебе мечтал!»: муж Таты Бондарчук сообщил о рождении ребенка

Бывшая жена Сергея Бондарчука стала мамой уже в третий раз

Муж блогерши Таты Бондарчук (Мамиашвили), Филипп Фролов, в Instagram сообщил, что его жена подарила ему ребенка. Рост малыша 52 сантиметра, а вес — три килограмма 600 граммов.

«Сынулькин мой, я так о тебе мечтал! Татуля моя, я даже мечтать не мог о такой жене, как ты! Ура!» Филипп Фролов

«Поздравляем вас с рождением сына!» «Добро пожаловать в этот мир, малыш. Будь счастлив. Маме и папе всех благ и терпения», «Поздравляем вас, дорогие. Растите крепкими и здоровенькими», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Тата Мамиашвили была семь лет замужем за сыном режиссера Федора Бондарчука, Сергеем. В браке на свет появились две дочки — Маргарита и Вера. В 2019 году пара решила развестись.

Заметим, что Тата общается со своим бывшим супругом. Ради общих детей они решили сохранить добрые отношения. Сын Федора Бондарчука исправно платит алименты бывшей жене.

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