Моргенштерн расстался со своей инвалидной коляской, на которой появился на Премии Муз-ТВ

Рэпер Моргенштерн подарил свою инвалидную коляску, в которой он появился несколько месяцев назад на Премии Муз-ТВ, подростку из Новосибирска — 15-летнему Тимуру Андрюшину.

«Я на этой коляске ездил за тарелочкой на «Муз-ТВ», а ты за тарелками на кухню будешь теперь ездить». Моргенштерн

Как отметила мама инвалида, однажды рэпер отправил голосовое сообщение Тимуру. Он предложил выслать ему кресло в Новосибирск. Однако как раз в это время Андрюшин с родительницей собирался на лечение в столицу. В Москве они в итоге и пересеклись. Любопытно, что старое инвалидное кресло подростка часто ломалось. Подарок пришелся как нельзя кстати, сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».

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Напомним, что история Тимура Андрюшина известна многим. Молодой человек, несмотря на тяжелое заболевание, пишет песни, читает рэп. Несколько лет назад Моргенштерн уже бесплатно приглашал его на свой концерт в Новосибирске. Позже они даже пообщались за кулисами.

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