Загорелая Настя Каменских в белом бикини устроила зажигательное представление перед мужем на пляже

Украинская певица Настя Каменских обрела популярность в составе дуэта «Потап и Настя» почти 15 лет назад. Хиты «Не пара» и «Чумачечая весна» гремели чуть ли не на каждой вечеринке, а сами солисты тандема были нарасхват не только на родине, но и в России.

Но группа распалась, и теперь каждый певец строит сольную карьеру. А вот в личной жизни у них по-прежнему штиль — они уже второй год счастливы вместе.

Сейчас Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, и Настя отдыхают в Хорватии. Красотка уже призналась своим фанатам, что успела набрать лишних килограммов, но старается все-таки не напрягаться по этому поводу. Помогает ей в этом солнце, море и любимый рядом. Для него красотка решила сплясать в бикини, а заодно и записать видеоролик для TikTok.

Каменских в белом купальнике соблазнительно подвигалась перед мужем, вовлекая его в сюжет. При этом красотка еще и зажигательно потанцевала не только телом, но и волосами.

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